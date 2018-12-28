Актор відобразив кілька основних типів пішоходів, які мало зважають на свою безпеку на дорозі.

У грудні 2018 року у рамках Національної інформаційної кампанії H-Road "Хюндай Мотор Україна" разом із українською комедійною студією "Мамахохотала" створили серію гумористичних роликів, які у жартівливій формі наочно демонструють невтішні наслідки використання смартфона на дорозі пішоходами та водіями. Серед них – відео актора Романа Грищука про типи пішоходів, які переходять вулицу на "зебрі". Багато з них не відволікається при цьому від власного мобільного телефона, а це може коштувати їм життя.

А який ви тип пішохода? Дивіться відео:

Нагадаємо, що інспектор на капоті вантажівки зателефонував в поліцію.