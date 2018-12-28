Актер запечатлел несколько основных типов пешеходов, которые мало учитывают свою безопасность на дороге.

В декабре 2018 года в рамках Национальной информационной кампании H-Road "Хюндай Мотор Украина" вместе с украинской комедийной студией "Мамахохотала" создали серию юмористических роликов, которые в шутливой форме наглядно демонстрируют неутешительные последствия использования смартфона на дороге пешеходами и водителями. Среди них – видео актера Романа Грищука о типах пешеходов, которые переходят улицу на "зебре". Многие из них не отвлекаются при этом от собственного мобильного телефона, а это может стоить им жизни.

А какой вы тип пешехода? Смотрите видео:

Нагадаємо, що інспектор на капоті вантажівки зателефонував в поліцію.