В Італії під час тестів засвітилася нова Ferrari SF90 Stradale Spider. Суперкар Феррарі повинні представити навесні.

Судячи по знімках, спайдер буде мало чим відрізнятися від купе SF90 Stradale. Правда, машину прикрили зверху чохлом, щоб приховати особливості новинки.

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Ferrari SF90 Stradale Spider, як і купе, отримає гібридну установку, що складається з 4,0-літрового V8 твін-турбо і трьох електромоторів. Сумарна потужність - 1000 л. с.



Розгін до сотні займе близько 2,5 с, а максимальна швидкість досягне 340 км / год. Примітно, що до 25 км авто зможе проїхати в електричному режимі. До слова, це одна з небагатьох повнопривідних моделей Феррарі.