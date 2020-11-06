В Италии во время тестов засветилась новая Ferrari SF90 Stradale Spider. Суперкар Феррари должны представить весной.

Судя по снимкам, спайдер будет мало чем отличаться от купе SF90 Stradale. Правда, машину прикрыли сверху чехлом, чтобы скрыть особенности новинки.

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Ferrari SF90 Stradale Spider, как и купе, получит гибридную установку, состоящую из 4,0-литрового V8 твин-турбо и трех электромоторов. Суммарная мощность – 1000 л. с.

Разгон до сотни займет около 2,5 с, а максимальная скорость достигнет 340 км/ч. Примечательно, что до 25 км авто сможет проехать в электрическом режиме. К слову, это одна из немногих полноприводных моделей Ferrari.