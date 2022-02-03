Поки що концепт позашляховика Dacia Bigster ми бачили лише на офіційних фотографіях та скетчах. І ось тепер фізичний автомобіль з’явився в Голешовіцях у Празі.

Місце появи не є великим сюрпризом. Саме в Голешовіце Renault і Dacia представили журналістам новини на найближчі роки. Втім, про концепцію Бігстера не було сказано жодного слова, не кажучи вже про те, що він має сховатися від цікавих гостей десь за завісою.

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Але реальність була іншою. Концепт Bigster дійсно відправився в Прагу, але не для того, щоб представити себе автомобільним журналістам. Його мали представити дилерам, але навіть їм не дозволили сфотографувати виставлений екземпляр на місці.

Автору фото дуже пощастило, адже концепт з’явився на вулиці лише на кілька секунд, а потім знову зник покриттям. Питання в тому, чи залишиться він у Чехії на деякий час, чи вирушить на інші напрямки.

Bigster представився світу на початку минулого року, і вже тоді виробник заявив, що ми розглядаємо концепцію, дуже схожу на серійний автомобіль. Він буде вище за Duster в ієрархії бренду і стане новим флагманом. Довжина бачення становить 4,6 метра, усередині може розміститися до семи осіб. Крім того, передбачені електрифіковані енергоблоки.