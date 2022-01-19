Модель буде представлена у сегменті С-SUV.

Поки що це фото "в тіні", але вже можна розгледіти деякі елементи дизайну. Зокрема, розробники Austral спробували відобразити в ній характерні риси поточної лінійки, а також надати вигляду автомобіля преміум-сегменту.

Дизайнери спробували зберегти основні риси, які приваблюють людей до кросоверів – габарити, звиси, розмір колісних дисків, при цьому наголосити на виразності бічних ліній.

Лінії, що проходять зверху колісних арок, створюють нове відчуття цілісності. Завдяки їм профіль автомобіля виглядає потужним та цілеспрямованим. Енергійні та динамічні лінії нового Austral – втілення нової стилістики Renault.

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“У Renault Austral використані яскраві елементи дизайну, які створюють динамічний та елегантний вигляд. Висока якість автомобіля помітна з першого погляду. Ми зменшили відступи між кузовними панелями і покращили підлаштування деталей, що відразу ж дає нове сприйняття” – Жиль Відаль, директор з дизайну Renault.

Однією із фірмових стилістичних особливостей нового Renault Austral став різкий виступ уздовж нижньої частини кузова. Він загострюється попереду, підкреслюючи динамічність силуету. Нова геометрія відрізняється від традиційних горизонтальних ліній, які раніше йшли паралельно до землі та виглядали досить статично. Збоку здається, що Austral їде вперед, навіть коли автомобіль нерухомий.

Технологічність нового Austral проявляється насамперед у передній та задній оптиці. C-подібні блоки вогнів сходяться на логотипі бренду. Дизайн передньої частини з виразними фарами та елементами решітки радіатора має схожі риси. Така оптика вперше була використана у Renault Mégane E-TECH Electric: корпус фар виготовляється з органічного скла, на поверхню якого наносяться візерунки. Коли запалюються світлодіодні вогні, вигравірувані лінії починають переливатись, утворюючи яскравий живий малюнок.