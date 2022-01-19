Модель будет представлена в сегменте С-SUV.

Пока что это фото "в тени", но уже можно разглядеть некоторые элементы дизайна. В частности, разработчики Austral попытались отобразить в ней характерные черты текущей линейки, а также придать вид автомобиля премиум-сегмента.

Дизайнеры попытались сохранить основные черты, которые привлекают людей к кроссоверам – габариты, свесы, размер колесных дисков, при этом подчеркнуть выразительность боковых линий.

Линии, проходящие сверху колесных арок, создают новое ощущение целостности. Благодаря им профиль автомобиля выглядит мощным и целеустремленным. Энергичные и динамичные линии нового Austral – воплощение новой стилистики Renault.

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“В Renault Austral использованы яркие элементы дизайна, которые создают динамичный и элегантный вид. Высокое качество автомобиля заметно с первого взгляда. Мы уменьшили отступы между кузовными панелями и улучшили подгонку деталей, что сразу же дает новое восприятие” – Жиль Видаль, директор по дизайну Renault.

Одной из фирменных стилистических особенностей нового Renault Austral стал резкий выступ вдоль нижней части кузова. Он заостряется впереди, подчеркивая динамичность силуэта. Новая геометрия отличается от традиционных горизонтальных линий, которые раньше шли параллельно земле и выглядели довольно статично. Со стороны кажется, что Austral едет вперед, даже когда автомобиль неподвижен.

Технологичность нового Austral проявляется прежде всего в передней и задней оптике. C-образные блоки огней сходятся на логотипе бренда. Дизайн передней части с выразительными фарами и элементами решетки радиатора имеет схожие черты. Такая оптика впервые была использована в Renault Mégane E-TECH Electric: корпус фар изготавливается из органического стекла, на поверхность которого наносятся узоры. Когда загораются светодиодные огни, выгравированные линии начинают переливаться, образуя яркий живой рисунок.