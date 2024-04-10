Це буде четвертий кросовер у модельній лінійці японської марки.

У компанії анонсували запуск моделі ADX, запланований на початок 2025 року. З офіційної заяви випливає, що новинка «розташується поруч із Integra» та дозволить залучити нову аудиторію молодих покупців. ADX поповнить лінійку позашляховиків Acura, яка в даний час представлена моделями RDX, MDX та повністю електричним ZDX.

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Acura натякає на зв'язок ADX і Integra, так що можна припустити, що нова модель стане таким собі «піднятим» варіантом американського ліфтбека. Integra у її нинішньому вигляді присутня на ринку з 2022 року, вона побудована на базі Honda Civic одинадцятого покоління та є єдиним представником сегменту преміум-ліфтбеків у США. Під капотом у неї 1,5-літровий турбомотор потужністю 203 кінські сили.

За перший квартал 2024 року Acura реалізувала 30 373 автомобілі, що на 9,2 відсотка менше, ніж за той же період 2023 року. При цьому березень став для компанії найкращим місяцем поточного року – було продано 11 968 машин, включаючи 4380 екземплярів MDX та 4125 кросоверів RDX. Integra у свою чергу розійшлася в перший місяць весни в кількості 2541 штуки, а продажі TLX склали 922 екземпляри.

У серпні 2023 року дебютував найпотужніший кросовер в історії Acura - електричний позашляховик ZDX з 507-сильною установкою. Згідно з стратегією розвитку японської марки, до 2040 року модельна лінійка складатиметься виключно з електромобілів. Чи буде електрична модифікація у анонсованого ADX, поки що залишається тільки гадати.