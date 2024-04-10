Это будет четвертый кроссовер в модельной линейке японской марки.

В компании анонсировали запуск модели ADX, запланированный на начало 2025 года. Из официального заявления следует, что новинка "расположится рядом с Integra" и позволит привлечь новую аудиторию молодых покупателей. ADX пополнит линейку внедорожников Acura, которая в настоящее время представлена моделями RDX, MDX и полностью электрическим ZDX.

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Acura намекает на связь ADX и Integra, так что можно предположить, что новая модель станет неким "приподнятым" вариантом американского лифтбека. Integra в ее нынешнем виде присутствует на рынке с 2022 года, она построена на базе Honda Civic одиннадцатого поколения и является единственным представителем сегмента премиум-лифтбэков в США. Под капотом у нее 1,5-литровый турбомотор мощностью 203 лошадиные силы.

За первый квартал 2024 года Acura реализовала 30 373 автомобиля, что на 9,2 процента меньше, чем за тот же период 2023 года. При этом март стал для компании лучшим месяцем текущего года – было продано 11 968 машин, включая 4380 экземпляров MDX и 4125 кроссоверов RDX. Integra в свою очередь разошлась в первый месяц весны в количестве 2541 штуки, а продажи TLX составили 922 экземпляра.

В августе 2023 года дебютировал самый мощный кроссовер в истории Acura - электрический внедорожник ZDX с 507-сильной установкой. Согласно стратегии развития японской марки, до 2040 года модельная линейка будет состоять исключительно из электромобилей. Будет ли электрическая модификация у анонсированного ADX, пока остается только гадать.