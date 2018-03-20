Де перекриті головні транспортні артерії країни. Коли агарії припинять акцію.

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) на свої сторінці у Фейсбук інформує про перекриття доріг зранку 20 березня, про які аграрії попереджали учора. Зокрема, є інформація про перекриття траси «Одеса-Київ» поблизу Умані, на Харківщині, в інших місцях.

Повний список магістралей, які перекривають мітингувальники, дивіться тут.

Як аграрії перекривають дороги в Україні 20 березня.

Поліція не перешкоджає акціям аграріїв. Навпаки, поліція Харківщини поблизу обласного центру перекрила рух транспорту на підходах до мітингувальників. Також перекритий рух на трасі «Київ-Житомир» - на пішоходному переході на межі Макарівського р-ну Київської обл. та Житомирської обл. Стоїть рух у с. Кіпті Чернігівської обл., автошлях М-01 та багато інших.

Поліція Харківщини перекрила рух транспорту на підходах до мітингувальників.

Нагадаємо, що аграрії вимагають розгляду депутатами законопроекту №7403-2, який відновить пільги сільгоспвиробникам з відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. За підрахунками ВАР, у випадку, якщо експортне відшкодування ПДВ для олійних буде відмінено, збитки малих та середніх аграріїв сягнуть 6,2 млрд грн.

В результаті рентабельність вирощування сої та ріпаку скоротиться щонайменше на 17%, що призведе до значного скорочення посівних площ під олійними культурами. Зрештою від цієї норми постраждає уся аграрна галузь.

Як стало відомо, аграрії тимчасово відновили рух на перекритих ділянках.

Нагадаємо, що цього року на українські дороги витратять рекордну суму.