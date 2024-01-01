Акції Tesla суттєво подешевшали

Акції Tesla у вівторок впали на 8% (до $305), що вперше з листопада опустило її ринкову вартість нижче $1 трлн, повідомляє УкрАвтопром. Це відбулось після звістки про суттєве зменшення січневих продажів електромобілів Tesla в Європі.

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За даними АСЕА, реєстрації нових Tesla в Європі впали на 45% на тлі загального збільшення попиту на електромобілі.

Деякі інвестори стурбовані тим, що роль Маска в реформуванні уряду США потенційно відволікає його увагу від Tesla, а також може зашкодити привабливості бренду компанії для певної категорії політизованих споживачів.