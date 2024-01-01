Акции Tesla серьезно подешевели

Акции Tesla во вторник упали на 8% (до $305), что впервые с ноября опустило ее рыночную стоимость ниже $1 трлн, сообщает УкрАвтопром. Это произошло после известия о существенном уменьшении январских продаж электромобилей Tesla в Европе.

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По данным АСЕА, регистрации новых Tesla в Европе упали на 45% на фоне общего увеличения спроса на электромобили.

Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что роль Маска в реформировании правительства США потенциально отвлекает его внимание от Tesla, а также может повредить привлекательности бренда компании для определенной категории политизированных потребителей.