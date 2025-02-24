Администрация Трампа закупает бронированные Tesla на сумму в $400 миллионов

Как сообщает Carscoops, в начале февраля в крупнейшем контракте Госдепартамента 2025 года появились упоминания о бронированных Tesla с потрясающей ценой в 400 000 000 долларов. Запись появилась в официальном документе о закупке, что вызвало немедленное возражение со стороны администрации Трампа.

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Утверждалось, что соглашение было заключено при президентстве Байдена. Однако, недавно появились дополнительные данные, которые раскрывают новые факты сделки. Согласно отчету NPR, на самом деле только 483 000 долларов было выделено на закупку электромобилей, тогда как дополнительные 3,5 миллиона долларов, предназначены для вспомогательного оборудования, например зарядных устройств.

Журналисты NPR пообщались с бывшим чиновником Белого дома и он считает, что администрация Трампа действительно намеревалась купить Tesla на 400 миллионов долларов. В то же время представитель Государственного департамента заявил NPR в понедельник, что 400 миллионов долларов являются “ориентировочными” и что “Государственный департамент не намерен продвигаться с ходатайством”.

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Он также дополнительно отметил, что предложение находится на ранних стадиях и еще не является полным контрактом. Со своей стороны, Илон Маск в социальной сети X утверждает, что ничего не знает об этой сделке. Возможно, кто-то в администрации Трампа искренне считал, что Tesla является лучшим выбором для бронеавтомобиля, но этот план был отвергнут после общественного рассмотрения.

В любом случае, соглашение, кажется, пока не рассматривается, но все еще может измениться. Интересно, что в документе, как отмечается, поданном в Белый дом от Государственного департамента, перечислено несколько проблем по превращению Tesla на бронетранспортер.

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В нем говорится, что защиту батареи выполнить почти невозможно. Также проблемой является вес брони, что значительно уменьшит запас хода. Сейчас, кажется, бронированный парк Tesla Госдепартамента это лишь чья-то неудачная идея, однако, учитывая тесные отношения Дональда Трампа и Илона Маска, вполне возможно, эта история не завершится так просто