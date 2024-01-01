Трамп устанавливает 25% пошлины на импорт авто в США

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести не менее 25% пошлины на импортные автомобили, чтобы поощрить автопроизводителей перенести производство в США.

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Он предположил, что официальное решение будет принято 2 апреля, хотя и не уточнил, будут ли какие-то страны освобождены от пошлины.

Политика "взаимных тарифов", которую проводит администрация, имеет целью ввести такие же пошлины, которыми облагается американский экспорт за рубежом.

Трамп заявил, что, хотя начальный тариф составит 25%, он может значительно возрасти в течение следующего года.