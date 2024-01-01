Трамп встановлює 25% мита на імпорт авто до США

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани запровадити щонайменше 25% мита на імпортні автомобілі, щоб заохотити автовиробників перенести виробництво до США.

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Він припустив, що офіційне рішення буде прийнято 2 квітня, хоча і не уточнив, чи будуть якісь країни звільнені від мита.

Політика "взаємних тарифів", яку проводить адміністрація, має на меті запровадити такі ж мита, якими обкладається американський експорт за кордоном.

Трамп заявив, що, хоча початковий тариф становитиме 25%, він може значно зрости протягом наступного року.