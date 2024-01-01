Трамп пообіцяв дуже привабливі умови для виробництва авто в США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії заявив, якщо він переможе на виборах, запропонує іноземним автовиробникам, які бажають виробляти свої авто в США, суттєві пільги. Для інших він застосує високі ставки мита.

Читайте також: Трамп назвав Байдена винним у "вбивстві" американського автопрому

«Я хочу, щоб німецькі автомобільні компанії стали американськими. Я хочу, щоб вони будували тут свої заводи», - заявив Дональд Трапм.

Трамп обіцяє запропонувати великим іноземним автовиробникам найнижчі податки, найнижчу вартість енергії, найнижчий регуляторний тягар та вільний доступ до американського ринку. Умова одна - виробляєте свій продукт на території США.

Цікаво, що Дональд Трапм також висловив готовність прийняти китайських автовиробників на американський ринок за тими самими мовами: вони виготовлятимуть свої автомобілі в США. За словами Трампа, тим хто не прийме його пропозиції, доведеться платити високі мита.

Як повідомляє ABC News, він також погрожує встановити 100-відсоткове мито на «кожну машину, імпортовану з Мексики», навіть на ті, що виготовляються американськими компаніями.