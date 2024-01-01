Трамп пообещал очень привлекательные условия для производства авто в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, если он победит на выборах, предложит иностранным автопроизводителям, желающим производить свои авто в США, существенные льготы. Для остальных он применит высокие ставки пошлины.

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"Я хочу, чтобы немецкие автомобильные компании стали американскими. Я хочу, чтобы они строили здесь свои заводы", - заявил Дональд Трапм.

Трамп обещает предложить крупным иностранным автопроизводителям низкие налоги, самую низкую стоимость энергии, самое низкое регуляторное бремя и свободный доступ к американскому рынку. Условие одно - производите свой продукт на территории США.

Интересно, что Дональд Трапм также выразил готовность принять китайских автопроизводителей на американский рынок на тех же языках: они будут производить свои автомобили в США. По словам Трампа, тем кто не примет его предложения, придется платить высокие пошлины.

Как сообщает ABC News, он также угрожает установить 100-процентную пошлину на "каждую машину, импортируемую из Мексики", даже на те, что изготавливаются американскими компаниями.