Адміністрація Трампа закуповує броньовані Tesla на суму в $400 мільйонів

Як повідомляє Carscoops, на початку лютого в найбільшому контракті Держдепартаменту 2025 року з’явились згадки про броньовані Tesla з приголомшливою ціною в 400 000 000 доларів. Запис з’явився в офіційному документі про закупівлю, що викликало негайне заперечення з боку адміністрації Трампа.

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Стверджувалось, що угода була укладена за президентства Байдена. Однак, нещодавно з’явились додаткові дані, які розкривають нові факти угоди. Згідно зі звітом NPR, насправді лише 483 000 доларів було виділено на закупівлю електромобілів, тоді як додаткові 3,5 мільйони доларів, призначені для допоміжного обладнання, наприклад зарядних пристроїв.

Журналісти NPR поспілкувались з колишнім чиновником Білого дому й він вважає, що адміністрація Трампа дійсно мала намір купити Tesla на 400 мільйонів доларів. Водночас речник Державного департаменту заявив NPR у понеділок, що 400 мільйонів доларів є “орієнтовними” й що “Державний департамент не має наміру просуватись із клопотанням”.

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Він також додатково зазначив, що пропозиція перебуває на ранніх стадіях і ще не є повним контрактом. Зі свого боку, Ілон Маск у соціальній мережі X стверджує, що нічого не знає про цю угоду. Можливо, хтось в адміністрації Трампа щиро вважав, що Tesla є найкращим вибором для бронеавтомобіля, але цей план було відкинуто після громадського розгляду.

У будь-якому випадку, угода, здається, поки що не розглядається, але все ще може змінитись. Цікаво, що у документі, як зазначається, поданому до Білого дому від Державного департаменту, перелічено кілька проблем щодо перетворення Tesla на бронетранспортер.

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В ньому йдеться, що захист батареї виконати майже неможливо. Також проблемою є вага броні, що значно зменшить запас ходу. Наразі, здається, броньований парк Tesla Держдепартаменту це лише чиясь невдала ідея, проте, враховуючи тісні стосунки Дональда Трампа та Ілона Маска, цілком можливо, ця історія не завершиться так просто