Акції Tesla знизились на 4%

Акції компанії Tesla ($TSLA) впали приблизно на 4% після публікації фінансового звіту за III квартал, який показав значне зниження чистого прибутку (на 37% порівняно з минулим роком) до $1,39 млрд, незважаючи на рекордні поставки автомобілів та зростання загальних доходів, повідомляє Укравтопром.

Подія відбулася на фондовому ринку після публікації звіту Tesla за III квартал (період липень-вересень), що стосується інвесторів, аналітиків та керівництва компанії, зокрема Ілона Маска.

Падіння чистого прибутку та, як наслідок, акцій, спричинене в першу чергу зниженням загальної валової маржі (Gross Margin) компанії. Вона впала з 19,8% до 18%.

Цінова війна та знижки

Для стимулювання рекордних поставок (497 099 авто) компанія, ймовірно, мусила вдатися до знижок або зменшення середньої ціни продажу, що безпосередньо тисне на маржу.

Зростання операційних витрат

Інвестиції у розширення виробництва, зокрема в нові заводи (Gigafactories), та витрати на дослідження і розробку технології повністю автономного водіння (FSD), згадка про яке була ключовою у заявах Ілона Маска.

Очікування ринку

Хоча доходи ($28,1 млрд) перевищили прогнози, падіння прибутковості є більш тривожним сигналом для інвесторів, оскільки вказує на погіршення ефективності бізнесу.

Проблема прибутковості

Звіт демонструє класичну дилему для Tesla: компанія успішно нарощує обсяги продажів (що підтверджується рекордними поставками та зростанням доходу від авто на 6%), але це відбувається ціною зниження прибутковості кожного проданого автомобіля. Для інвесторів це свідчить про те, що Tesla все ще діє як зростаючий виробник, а не як високомаржинальна технологічна компанія, якою її часто позиціонують.

Зниження маржі до 18% може бути свідченням посилення конкуренції на глобальному ринку ЕМ, особливо з боку китайських виробників, таких як BYD. Це змушує Tesla агресивніше захищати свою частку ринку через ціни.