Акции Tesla снизились на 4%

Акции компании Tesla ($TSLA) упали примерно на 4% после публикации финансового отчета за III квартал, который показал значительное снижение чистой прибыли (на 37% по сравнению с прошлым годом) до $1,39 млрд, несмотря на рекордные поставки автомобилей и рост общих доходов, сообщает Укравтопром.

Событие произошло на фондовом рынке после публикации отчета Tesla за III квартал (период июль-сентябрь), что касается инвесторов, аналитиков и руководства компании, в частности Илона Маска.

Падение чистой прибыли и, как следствие, акций, вызвано в первую очередь снижением общей валовой маржи (Gross Margin) компании. Она упала с 19,8% до 18%.

Ценовая война и скидки

Для стимулирования рекордных поставок (497 099 авто) компания, вероятно, должна была прибегнуть к скидкам или уменьшению средней цены продажи, что непосредственно давит на маржу.

Рост операционных расходов

Инвестиции в расширение производства, в частности в новые заводы (Gigafactories), и расходы на исследования и разработку технологии полностью автономного вождения (FSD), упоминание о котором было ключевым в заявлениях Илона Маска.

Ожидания рынка

Хотя доходы ($28,1 млрд) превысили прогнозы, падение доходности является более тревожным сигналом для инвесторов, поскольку указывает на ухудшение эффективности бизнеса.

Проблема прибыльности

Отчет демонстрирует классическую дилемму для Tesla: компания успешно наращивает объемы продаж (что подтверждается рекордными поставками и ростом дохода от авто на 6%), но это происходит ценой снижения доходности каждого проданного автомобиля. Для инвесторов это свидетельствует о том, что Tesla все еще действует как растущий производитель, а не как высокомаржинальная технологическая компания, которой ее часто позиционируют.

Снижение маржи до 18% может быть свидетельством усиления конкуренции на глобальном рынке ЭМ, особенно со стороны китайских производителей, таких как BYD. Это заставляет Tesla агрессивнее защищать свою долю рынка через цены.