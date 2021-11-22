Деякі українські мережі АЗС використовують розчинники для підняття октанового числа бензину. Такі речовини досі не обкладались акцизом, тому схема лишається вигідною. Але у парламенті пропонують ввести для розчинників ще один податок.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо посилення боротьби з тіньовим обігом пального", який передбачає запровадження акцизного податку на імпорт усієї продукції, до складу якої входить бодай один підакцизний компонент.

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Документ було зареєстровано групою із 17 депутатів фракції "Слуга народу" на чолі з Олексієм Мовчаном.

"Товари (продукція), до складу яких входить бодай один компонент, що є підакцизним товаром (продукцією), оподатковуються за ставкою податку 245,5 євро за 1000 літрів. Перелік товарів (продукції), що оподатковуються відповідно до цього підпункту Кодексу, затверджується Кабінетом міністрів України", — йдеться у порівняльній таблиці до проєкту закону.

Як зазначив ініціатор законопроєкту Олексій Мовчан, одним із засобів покращити характеристики пального є додавання до низькооктанових бензинів так званих октанопідвищуючих присадок, які у своєму складі містять метанол і метил-трет-бутиловий ефір.

"При цьому такі присадки в Україну імпортують як розчинники, що оподатковуються за нульовою ставкою акцизного податку… Це здешевлює виробництво "бодяги", але шкодить автомобілям українців, а бюджет лише на акцизі цих розчинників недоотримує близько 1,6 млрд грн щорічно", — зазначив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Загалом, за даними Консалтингової групи "А-95", у січні-жовтні поточного року було імпортовано 108 тис. т розчинників, що більш ніж удвічі перевищує аналогічний період 2020 р. (52,5 тис. т).