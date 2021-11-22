Некоторые украинские сети АЗС используют растворители для повышения октанового числа бензина. Такие вещества до сих пор не облагались акцизом, поэтому схема остается выгодной. Но в парламенте предлагается ввести для растворителей еще один налог.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об усилении борьбы с теневым оборотом топлива", который предусматривает введение акцизного налога на импорт всей продукции, в состав которой входит хотя бы один подакцизный компонент.

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Документ был зарегистрирован группой из 17 депутатов фракции "Слуга народа" во главе с Алексеем Мовчаном.

"Товары (продукция), в состав которых входит хотя бы один компонент, являющийся подакцизным товаром (продукцией), облагаются налогом по ставке налога 245,5 евро за 1000 литров. Перечень товаров (продукции), что облагаются налогом в соответствии с настоящим подпунктом Кодекса, утверждается Кабинетом Министров Украины", – говорится в сравнительной таблице к проекту закона.

Как отметил инициатор законопроекта Алексей Мовчан, одним из способов улучшить характеристики топлива является добавление к низкооктановым бензинам так называемых октаноповышающих присадок, которые в своем составе содержат метанол и метил-трет-бутиловый эфир.

"При этом такие присадки в Украину импортируют как растворители, облагаемые налогом по нулевой ставке акцизного налога... Это удешевляет производство "бодяги", но вредит автомобилям украинцев, а бюджет только на акцизе этих растворителей недополучает около 1,6 млрд грн ежегодно", – отметил нардеп на своей странице в Facebook.

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", в январе-октябре текущего года было импортировано 108 тыс. т растворителей, что более чем вдвое превышает аналогичный период 2020 г. (52,5 тыс. т).