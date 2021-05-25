Поліція склала протокол за наклеювання наліпок на автомобілі.

Активісти руху "Зупини Лося", які часто проводять рейди за безпечне та правильне паркування в Києві, цього разу "працювали" у Львові. Вони заміряли відстань від запаркованих автомобілів до будинків на тротуарі. Коли відстань була меншою за 2 метри, дозволених Правилами дорожнього руху, вони наклеювали наліпки на машину "Це авто Зупини Лося з порушенням правил дорожнього руху". Зазвичай ця відстань була від 60 до 90 см. Швидше за все, одне з таких автомобілів виявилось власністю поліцейського.

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Під час запису проєкту активістів затримала поліція та склала на них протокол за дрібне хуліганство. Дільничий поліцейський вимагає написати пояснення, чому активісти "Зупини Лося" наклеюють наліпки на машини. А задля припинення порушення паркування пропонують викликати патрульну поліцію.

Через певний час активісти прибули до суду, який закрив справу за відсутністю складу злочину.

Дивіться відео, як затримували активістів "Зупини Лося" у Львові: