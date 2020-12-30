Стали відомі перші результати роботи камер автоматичної фото- та відеофіксації у Львівській області.

Зранку у перший день роботи на автодорозі М-06 (Київ – Чоп) камери зафіксували:

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поблизу міста Буськ (490 км+400) — 380 порушень;

поблизу села Солонка (555 км+662) — 227 порушень;

поблизу села Солонка (555 км+730) — 220 порушень.

Як показала практика роботи камер у Києві та Київській області, після встановлення цих пристроїв спостерігається тенденція до зниження кількості порушень швидкісного режиму у місцях встановлення камер та збільшення загальної кількості ДТП.

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“Впевнений, що вже за кілька місяців роботи ми досягнемо не тільки зниження кількості випадків перевищення швидкості на цих ділянках, а й кількості ДТП”, - написав на своїй сторінці у соцмережі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.