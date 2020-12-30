Стали известны первые результаты работы камер автоматической фото- и видеофиксации во Львовской области.

Утром в первый день работы на автодороге М-06 (Киев – Чоп) камеры зафиксировали:

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вблизи города Буск (490 км + 400) – 380 нарушений;

вблизи села Солонка (555 км + 662) – 227 нарушений;

вблизи села Солонка (555 км + 730) – 220 нарушений.



Как показала практика работы камер в Киеве и Киевской области, после установки этих устройств наблюдается тенденция к снижению количества нарушений скоростного режима в местах установки камер и увеличение общего количества ДТП.

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"Уверен, что уже через несколько месяцев работы мы достигнем не только снижения количества случаев превышения скорости на этих участках, но и количества ДТП", – написал на своей странице в соцсети первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.