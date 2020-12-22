Камеры автоматической фиксации не способны существенно повлиять на ситуацию на украинских дорогах. Этот тезис подтверждают несколько фактов. Один из них – свежая статистика аварий на дорогах Киева, которую публикует патрульная полиция.

За пол года "службы" камер ситуация на дорогах столицы почти не изменилась. Да, количество аварий несколько уменьшилось. Но эту тенденцию можно было наблюдать и до того, как киевская полиция начала "снимать" нарушителей. Уровень дорожно-транспортных происшествий начал заметно падать с началом национального карантина в марте – за три месяца до появления камер наблюдения.

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Почему так происходит? С просьбой дать ответ на этот вопрос журналисты издания "Главком" обращались к патрульной полиции. Но на момент публикации материала ответа так и не получили. Поэтому искать причины неэффективности современного и дорогостоящего оборудования решили самостоятельно.

Как выяснилось, Украина – не единственная страна, где эффективность камер ставится под сомнение. Более того очень показательный пример, когда европейский город полностью отказалось от камер, а местные власти заверили горожан, что эти "гаджеты" никогда не вернутся на дороги. Если вам интересно, что из этого вышло, читайте материал до конца.

Как влияют камеры на количество аварий в Киеве

Камеры автоматической фиксации нарушений начали работать в Украине 1 июня 2020 года. Пока комплексы установлены только в Киеве и Киевской области. Именно поэтому рассматриваем ситуацию на дорогах исключительно в столице.

Почти сразу после запуска камер руководство МВД начало отчитываться о чудодейственной силе этой аппаратуры. Да, 2 июня, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook, что уже на второй день работы камеры зафиксировали на 40% меньше нарушений.

В прессе даже можно было увидеть новости о том, что после установки комплексов количество ДТП уменьшилось втрое. Конечно, речь шла исключительно об участках дорог, где работало оборудование для фиксации нарушений.

"... В местах, где установлены первые 50 камер, количество ДТП снизилось втрое, а на отдельных участках дорог количество ДТП уменьшилось с 51 до 18, а на некоторых участках дорог – аварии прекратились вообще", – такой впечатляющей статистикой в ​​июне-октябре делился первый заместитель начальника Государственной патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Но когда смотришь на общую картину аварий на дорогах Киева, чудо куда-то исчезает. По подсчетам журналистов, что опираются на официальные данные полиции, в январе-мае – до начала работы камер – показатель аварийности упал на 14% (по сравнению с прошлым годом). В апреле количество аварий вообще сократилось почти на 40%. Тогда как в июне-ноябре – последние полгода, когда работали камеры – количество ДТП в столице снизилось примерно на 5,4%. То есть, после установки камер положительная, с точки зрения безопасности, динамика почему-то начала тормозить.

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Действительно ли камеры неэффективны

Конечно, можно сказать, что 50 камер – это мало для такого большого города, как Киев. К тому же большая часть из этих камер расположены в области. Поэтому положительное влияние просто растворяется в общем трафике. Но некоторые исследования показывают, что большое количество камер так же не влияет на дорожную безопасность.

Недавно интересное исследование делали в России. Конечно, ссылаться на данные этой страны для некоторых – признак дурного тона. Но в нашем случае оно очень показательно, так как исследование делала государственная корпорация "Ростех", которая не была заинтересована в критике камер.

Однако даже представителям российской власти пришлось признать: дорожные камеры, которые в России уже несколько десятков тысяч, не влияют существенно на безопасность на дорогах. Даже в Москве эффективными признали только 10% камер.

Для тех, кто считает любые данные из России непоказательными, пример с Европы. Еще в 2009 году внимание к себе привлек небольшой британский город Суиндон. Местные власти решили полностью отказаться от камер автоматической фиксации нарушений. Главную причину такого шага можно сформулировать как "не следует кормить Лондон". Власти не нравилось, что содержание камер финансируется городом, а "доход" от них забирает "центр".

Тогда представитель местных властей Питер Грингал утверждал, что камеры не делают дороги Суиндона безопасными. Поэтому лучше город будет тратить деньги на другие меры безопасности. Местный совет обещал за счет "камерных" денег улучшить освещение и качество дорог и заняться повышением квалификации молодых водителей.

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Некоторые британцы восприняли решение Суиндона как настоящую измену. "Безумие!", – так в комментарии для BBC назвала отказ от камер в городе Джули Таунсенд, заместитель исполнительного директора Brake – британской организации, которая борется за безопасность на дорогах.

"Любое уменьшение количества камер является настоящим шагом назад с точки зрения безопасности дорожного движения", – утверждала госпожа Таунсенд.

Но время показало, что она ошибалась. Количество аварий не выросло. Более того: в 2012 году – через три года после отключения камер – Суиндон был признан городом с самыми безопасными дорогами в Великобритании. Годовой показатель аварийности составил всего два ДТП на тысячу автомобилей. Для сравнения: в Лондоне было зафиксировано около 90 аварий на каждую тысячу машин.

Поэтому фактически власть Суиндона доказала, что есть более действенные инструменты борьбы за безопасность на дорогах, чем камеры. Именно поэтому в 2017 году – почти через 10 лет после отключения камер – власти города заверили: камеры не вернутся никогда.