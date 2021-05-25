Полиция составила протокол за наклеивание наклеек на автомобиле.

Активисты движения "Останови Лося", которые часто проводят рейды за безопасную и правильную парковку в Киеве, на этот раз "работали" во Львове. Они замеряли расстояние от запаркованных автомобилей до домов на тротуаре. Когда расстояние было меньше 2 метров, разрешенных Правилами дорожного движения, они наклеивали наклейки на машину "Это авто Останови Лося с нарушением правил дорожного движения". Обычно это расстояние было от 60 до 90 см. Скорее всего, один из таких автомобилей оказалось собственностью полицейского.

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Во время записи проекта активистов задержала полиция и составила на них протокол за мелкое хулиганство. Участковый полицейский требует написать объяснение, почему активисты "Останови Лося" наклеивают наклейки на машины. А для прекращения нарушения парковки предлагают вызвать патрульную полицию.

Через некоторое время активисты прибыли в суд, который закрыл дело за отсутствием состава преступления.

Смотрите видео, как задерживали активистов "Останови Лося" во Львове: