Фактично виробництво моделі вже припинено, дилари продають складські запаси.

Якщо хочете придбати компактний італійський хетчбек Alfa-Romeo MiTo, встигніть зробити це до 2019 року.

Днями європейський директор італійської марки Роберта Зерб в інтерв'ю журналу Autocar повідомила, що сіті-кар MiTo зникне з офіційних каталогів на початку 2019 року.

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MiTo, назва якою транслітерується як Milano-Torino, була випущена у 2008 році і встигла пережити три апргейди. Компактний хетчбек пропонувався з двигунами від 78 до 170 кінських сил. За весь час виробництва було продано близько півмільйона автомобілів.

MiTo стала черговим підтвердженням того, що виробники відмовляються від трьохдверних автомобілів. Volkswagen Polo і Seat Ibiza, Mii та Leon, Kia Ceed і Ford Focus, Audi A3 і Peugeot 208 – усі вони будуть тепер виключно п’ятидверними.

Наразі модель усе ще доступна в Українській дилерській мережі. Як і в інших країнах зараз триває розпродаж складських запасів.

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