Alfa Romeo випустить спеціальні версії Giulia та Stelvio

Alfa Romeo збирається припинити випуск Giulia та Stelvio Quadrifoglio у Сполучених Штатах. Перш ніж це станеться, обидва отримають спеціальне видання із досить цікавим інтер’єром із червоного карбону.

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Лімітовані моделі мають назву «Super Sport» на честь першої перемоги Alfa Romeo на Mille Miglia 1928 року з 6C 1500 Super Sport. Обидва автомобілі на офіційних зображеннях мають елегантну металеву фарбу Nero Vulcano, але Giulia та Stelvio також представлені в тришаровому кольорі Rosso Etna. Крім того, седан можна обприскати фарбою Bianco Alfa.

Спортивний седан має дах з вуглецевого волокна. Alfa Romeo встановлює на Giulia Quadrifoglio 19-дюймові колеса, тоді як його аналог SUV їздить на більших 21-дюймових легкосплавних дисках. Обидва варіанти кузова оснащені чорними гальмівними супортами та вихлопною системою Akrapovic із вуглецевими накладками. Дзеркала також виготовлені з карбону, як і передній спліттер Giulia.

Справжньою родзинкою є салон, де Alfa Romeo використала червоне вуглецеве волокно на панелі приладів, центральній консолі та дверних картах. Італійський бренд згадує, що він має 3D-ефект і доповнює червону строчку на сидіннях. Уважніший погляд на підголівники показує, скільки автомобілів буде виготовлено – 275 екземплярів Giulia та ще 175 одиниць Stelvio. Це буде глобальна справа, в тому числі для США.

Вартість Giulia Super Sport починається з $88 365, а Stelvio Super Sport коштує $95 965. Лише 72 екземпляри Giulia Super Sport потраплять до США, тоді як 52 одиниці Stelvio Super Sport будуть продані в Америці.

Наступна Giulia, випуск якої підтверджено у 2026 році, використовуватиме ту саму основу STLA Large, що й останній Dodge Charger. За словами генерального директора Жана Філіпа Імпарато, це виглядає як «бомба».