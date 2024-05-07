Наступна Alfa Romeo Giulia матиме до 1000 кінських сил у топовій версії і буде доступна з бензиновими та електрифікованими силовими агрегатами.

Актуальна Alfa Romeo Giulia мала комерційний успіх за рахунок вдалого дизайну. Однак володіння такою технікою завдає певного клопоту, саме тому їх дуже багато на вторинному ринку і вони сильно втрачають у ціні.

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Наступне покоління моделей Alfa Romeo розпочнеться з нового седана Giulia. До його появи залишилося два роки, але Stellantis не зберігає багато секретів.

Нова Giulia буде базуватися на платформі Stellantis STLA Large, яка лежить в основі ряду автомобілів, включаючи новий Dodge Charger. Alfa оприлюднила деякі цифри виробництва, тоді як інші деталі залишаються таємницею. І ми досі точно не знаємо, як це виглядатиме, хоча у нас є ідеї. До дебюту це все, що ми знаємо про наступне покоління Alfa Romeo Giulia.

Актуальна Alfa Romeo Giulia надійшла в продаж для 2016 модельного року, і це стрункий седан із вигнутим листовим металом. Але Alfa може відмовитися від традиційного дизайну для чогось більш функціонального. Представники компанії натякнули, що вона може прийняти силует фастбека, подібний до нового Peugeot 408. Але ми все ще очікуємо, що це буде щось ближче до традиційного седана фастбек.

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Нова Giulia матиме спільну платформу з Dodge Charger наступного покоління, але гнучка архітектура під ним дозволяє Alfa створити щось унікальне. Він може змінювати довжину, колісну базу, ширину та висоту на додаток він може вмістити ряд двигунів внутрішнього згоряння та електрифікованих силових агрегатів.

Генеральний директор Alfa Romeo Жан Філіп Імпарато ще в березні схвально відгукнувся про новий стиль, сказавши: «Те, що ми розробили, є бомбою, ми не могли завершити стиль цього автомобіля, не будучи в ньому абсолютно закоханими. І тепер ми це зробили!»

Він повинен зберегти культову трикутну решітку компанії «Trefoil», але з більш агресивними деталями, такими як більша нижня решітка радіатора та тонші фари. Задня частина буде значною відмінністю від поточної моделі, з трикутними задніми ліхтарями на кожному куті та світловою смугою на всю ширину, яка відповідає п’ятидверному дизайну.

Але це лише візуалізації. Ми не дізнаємось, як виглядає нова Giulia, доки вона офіційно не дебютує.

Кілька ранніх повідомлень вказували на те, що нова Alfa Romeo Giulia буде тільки електричною . Але оскільки багато компаній відмовляються від своєї стратегії електромобілів, подібно до Charger, Alfa запропонує наступне покоління Giulia з бензиновим і електричним живленням. Head honcho надав більш чітку інформацію про те, як можуть виглядати майбутні трансмісії.

Спеціально для версії EV буде доступний ряд рівнів комплектації та опцій. Базова версія становитиме 345 кінських сил, тоді як Veloce середнього рівня – 790. Вершиною модельного ряду буде Quadrifoglio потужністю 1000 кінських сил, що є величезним стрибком у порівнянні з поточним автомобілем потужністю 505 кінських сил із подвійним турбонаддувом на V6.

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Ми не знаємо, який двигун буде працювати на версії внутрішнього згоряння, але одним із варіантів може бути 3,0-літровий рядний шестициліндровий Hurricane з подвійним турбонаддувом. Він створює 420 або 550 к.с. у новому Dodge Charger, який міг би легко втиснутися в модельний ряд Giulia. Хоча гібридизація може бути виключена.

Найшвидший Dodge Charger Daytona, версія BEV, розвиває 670 к.с. і може розганятися до сотні за 3,3 секунди. Поточна Giuila Quad добирається туди за 3,8 секунди, але нова версія має бути ще швидшою.

Нова Giulia може мати спринт до чотирьох секунд у базовій версії та трохи більше трьох секунд на моделі Veloce. Quadrofoglio може бути таким же швидким, як суперкар, розганяючись до сотні менш ніж за три секунди.

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Нова Giulia, ймовірно, буде представлена наступного року. Однак не надійде в продаж раніше 2026 року, тож до появи нової моделі Alfa у нас ще два роки.

Ще занадто рано знати, скільки буде коштувати Giulia наступного покоління. Вартість Giulia 2024 року починається від 44 935 доларів США, а Quadrifoglio – 83 000 доларів США. Його заміна повинна коштувати стільки ж, якщо не більше, особливо версія BEV. Стартова ціна приблизно в 50 000 доларів нас не здивує, і ми очікуємо, що Quadrifoglio буде наближатися до позначки в 100 000 доларів.