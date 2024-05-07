Следующая Alfa Romeo Giulia будет иметь до 1000 лошадиных сил в топовой версии и будет доступна с бензиновыми и электрифицированными силовыми агрегатами.

Актуальная Alfa Romeo Giulia имела коммерческий успех за счет удачного дизайна. Однако владение такой техникой доставляет определенные хлопоты, именно поэтому их очень много на вторичном рынке и они сильно теряют в цене.

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Следующее поколение моделей Alfa Romeo начнется с нового седана Giulia. До его появления осталось два года, но Stellantis не хранит много секретов.

Новая Giulia будет базироваться на платформе Stellantis STLA Large, которая лежит в основе ряда автомобилей, включая новый Dodge Charger. Alfa обнародовала некоторые цифры производства, тогда как другие детали остаются тайной. И мы до сих пор точно не знаем, как это будет выглядеть, хотя у нас есть идеи. До дебюта это все, что мы знаем о следующем поколении Alfa Romeo Giulia.

Актуальная Alfa Romeo Giulia поступила в продажу для 2016 модельного года, и это стройный седан с изогнутым листовым металлом. Но Alfa может отказаться от традиционного дизайна для чего-то более функционального. Представители компании намекнули, что она может принять силуэт фастбэка, подобный новому Peugeot 408. Но мы все еще ожидаем, что это будет что-то ближе к традиционному седану фастбэку.

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Новая Giulia будет иметь общую платформу с Dodge Charger следующего поколения, но гибкая архитектура под ним позволяет Alfa создать нечто уникальное. Он может менять длину, колесную базу, ширину и высоту в дополнение он может вместить ряд двигателей внутреннего сгорания и электрифицированных силовых агрегатов.

Генеральный директор Alfa Romeo Жан Филипп Импарато еще в марте одобрительно отозвался о новом стиле, сказав: "То, что мы разработали, является бомбой, мы не могли завершить стиль этого автомобиля, не будучи в нем абсолютно влюбленными. И теперь мы это сделали!"

Он должен сохранить культовую треугольную решетку компании "Trefoil", но с более агрессивными деталями, такими как большая нижняя решетка радиатора и тонкие фары. Задняя часть будет значительным отличием от текущей модели, с треугольными задними фонарями на каждом углу и световой полосой на всю ширину, которая соответствует пятидверному дизайну.

Но это только визуализации. Мы не узнаем, как выглядит новая Giulia, пока она официально не дебютирует.

Несколько ранних сообщений указывали на то, что новая Alfa Romeo Giulia будет только электрической. Но поскольку многие компании отказываются от своей стратегии электромобилей, подобно Charger, Alfa предложит следующее поколение Giulia с бензиновым и электрическим питанием. Head honcho предоставил более четкую информацию о том, как могут выглядеть будущие трансмиссии.

Специально для версии EV будет доступен ряд уровней комплектации и опций. Базовая версия будет составлять 345 лошадиных сил, тогда как Veloce среднего уровня – 790. Вершиной модельного ряда будет Quadrifoglio мощностью 1000 лошадиных сил, что является огромным скачком по сравнению с текущим автомобилем мощностью 505 лошадиных сил с двойным турбонаддувом на V6.

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Мы не знаем, какой двигатель будет работать на версии внутреннего сгорания, но одним из вариантов может быть 3,0-литровый рядный шестицилиндровый Hurricane с двойным турбонаддувом. Он выдает 420 или 550 л.с. в новом Dodge Charger, который мог бы легко втиснуться в модельный ряд Giulia. Хотя гибридизация может быть исключена.

Самый быстрый Dodge Charger Daytona, версия BEV, развивает 670 л.с. и может разгоняться до сотни за 3,3 секунды. Текущая Giuila Quad добирается туда за 3,8 секунды, но новая версия должна быть еще быстрее.

Новая Giulia может иметь спринт до четырех секунд в базовой версии и чуть более трех секунд на модели Veloce. Quadrofoglio может быть таким же быстрым, как суперкар, разгоняясь до сотни менее чем за три секунды.

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Новая Giulia, вероятно, будет представлена в следующем году. Однако не поступит в продажу раньше 2026 года, так что до появления новой модели Alfa у нас еще два года.

Еще слишком рано знать, сколько будет стоить Giulia следующего поколения. Стоимость Giulia 2024 года начинается от 44 935 долларов США, а Quadrifoglio – 83 000 долларов США. Его замена должна стоить столько же, если не больше, особенно версия BEV. Стартовая цена примерно в 50 000 долларов нас не удивит, и мы ожидаем, что Quadrifoglio будет приближаться к отметке в 100 000 долларов.