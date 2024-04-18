Итальянский автопроизводитель представил новый язык дизайна с кроссовером Alfa Romeo Junior, который, вероятно получат все будущие модели бренда.

Конфликтная ситуация, которая возникла из-за названия компактного кроссовера от Alfa Romeo, в определенной степени привела к увеличению интереса к бренду среди покупателей.

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Дело в том, что кроссовер, названный сперва Alfa Romeo Milano, получил имя Junior, из-за того, что правительство Италии решило нецелесообразным использование названия "Milano" в модели, собранной вне страны.

Alfa Romeo Stelvio (Автор: Theottle)

Концерн Stellantis решил, что будет значительно дешевле просто изменить название кроссовера, чем перенести его производство из Польши в Италию. Однако, у автомобильных фанатов также вызвал интерес дизайн новинки, который может послужить своеобразным "маяком" для будущих моделей бренда.

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Сейчас в линейке бренда есть седан Gulia и кроссовер Stelvio, жизненный цикл актуальных поколений которых уже подходит к концу. Поэтому, виртуальный дизайнер, известный в сети как Theottle, поделился собственным видением новой генерации Stelvio.

С помощью собственных навыков в CGI, дизайнер соединил внешность Alfa Romeo и Maserati Grecale, чтобы примерно передать габариты будущей новинки.

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В своем рендере, автор показал весь процесс превращения кроссовера от Maserati в модель бренда Alfa Romeo с помощью внешности Junior.