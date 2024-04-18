Італійський автовиробник представив нову мову дизайну з кросовером Alfa Romeo Junior, який, ймовірно отримають всі майбутні моделі бренду.

Конфліктна ситуація, яка виникла через назву субкомпактного кросовера від Alfa Romeo, певною мірою призвела до збільшення інтересу до бренду серед покупців.

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Річ у тім, що кросовер, названий спершу Alfa Romeo Milano, отримав ім’я Junior, через те, що уряд Італії вирішив недоцільним використання назви “Milano” в моделі, зібраної поза межами країни.

Alfa Romeo Stelvio (Автор: Theottle)

Концерн Stellantis вирішив, що буде значно дешевше просто змінити назву кросовера, ніж перенести його виробництво з Польщі до Італії. Однак, у автомобільних фанатів також викликав інтерес дизайн новинки, який може послугувати своєрідним “маяком” для майбутніх моделей бренду.

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Наразі в лінійці бренду є седан Gulia та кросовер Stelvio, життєвий цикл актуальних поколінь яких вже добігає кінця. Через це, віртуальний дизайнер, відомий в мережі як Theottle, поділився власним баченням нової генерації Stelvio.

За допомогою власних навичок в CGI, дизайнер поєднав зовнішність Alfa Romeo та Maserati Grecale, аби приблизно передати габарити майбутньої новинки.

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У своєму рендері, автор показав весь процес перетворення кросовера від Maserati на модель бренду Alfa Romeo за допомогою зовнішності Junior.