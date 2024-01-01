Alfa Romeo выпустит специальные версии Giulia и Stelvio

Alfa Romeo собирается прекратить выпуск Giulia и Stelvio Quadrifoglio в Соединенных Штатах. Прежде чем это произойдет, оба получат специальное издание с довольно интересным интерьером из красного карбона.

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Лимитированные модели называются "Super Sport" в честь первой победы Alfa Romeo на Mille Miglia 1928 года с 6C 1500 Super Sport. Оба автомобиля на официальных изображениях имеют элегантную металлическую краску Nero Vulcano, но Giulia и Stelvio также представлены в трехслойном цвете Rosso Etna. Кроме того, седан можно опрыскать краской Bianco Alfa.

Спортивный седан имеет крышу из углеродного волокна. Alfa Romeo устанавливает на Giulia Quadrifoglio 19-дюймовые колеса, тогда как его аналог SUV ездит на более крупных 21-дюймовых легкосплавных дисках. Оба варианта кузова оснащены черными тормозными суппортами и выхлопной системой Akrapovic с углеродными накладками. Зеркала также изготовлены из карбона, как и передний сплиттер Giulia.

Настоящей изюминкой является салон, где Alfa Romeo использовала красное углеродное волокно на панели приборов, центральной консоли и дверных картах. Итальянский бренд упоминает, что он имеет 3D-эффект и дополняет красную строчку на сиденьях. Более внимательный взгляд на подголовники показывает, сколько автомобилей будет изготовлено – 275 экземпляров Giulia и еще 175 единиц Stelvio. Это будет глобальное дело, в том числе для США.

Стоимость Giulia Super Sport начинается с $88 365, а Stelvio Super Sport стоит $95 965. Только 72 экземпляра Giulia Super Sport попадут в США, тогда как 52 единицы Stelvio Super Sport будут проданы в Америке.

Следующая Giulia, выпуск которой подтвержден в 2026 году, будет использовать ту же основу STLA Large, что и последний Dodge Charger. По словам генерального директора Жана Филиппа Импарато, это выглядит как "бомба".