Коли «вийде» з організму та чарка горілки, яку довелося випити «за друзів» напередодні поїздки? Або той келих холодного пива, від якого ви не втрималися на пляжному вікенді? Гарантій тут немає, проте приблизна відповідь є.

Гамма неприємностей, які тягне за собою вживання водієм однієї-єдиної порції алкоголю, дуже широка: штрафи в кількадесят гривень, позбавлення «прав» на кілька років, а найстрашніше – ДТП з непоправними наслідками. А після цього – 10 років в'язниці. Тому якщо такий собі «конфлікт інтересів» виникає, більшість водіїв воліє дочекатись, поки випите залишить організм. Однак, не всім зрозуміло, як саме «виходить» алкоголь і скільки треба чекати.

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Магія граничних цифр

Отже, що означають визначені українським законодавством порогові 0,2 проміле? Така кількість алкоголю в крові у багатьох людей може бути присутня і без «вживання» – за рахунок природніх факторів (певні хвороби, деякі продукти, традиційні напої). Лікарі називають такий відсоток «безсимптомним», оскільки на поведінці людини – і зокрема її здатності керувати технікою – ніяк не позначаються.

Алкоголь впливає на роботу мозку, провокуючи затримку реакції, зниження уваги та уповільнення обробки інформації

Однак, у випадку, коли нетверезий водій чекає падіння кількості алкоголю в крові, щоби сісти за кермо, орієнтуватися на 0,2 проміле не варто. Краще таки мати на увазі більш низькі цифри, оскільки межовий показник може зіграти не на користь водія у випадку оцінки його стану у лікарні. Справа у тому, що у деяких людей «безсимптомне» сп`яніння закінчується вже на рівні 0,1 проміле, і під час огляду водія поліцейським або лікарем навіть з показником 0,2 певні ознаки «вживання» можуть бути виявлені.

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Спирт, на вихід!

Швидкість виведення алкоголю не однакова для різних людей, вона залежить, наприклад, від маси тіла, статі, особливостей хімічних процесів у конкретному організмі, кількості і якості закуски тощо. Тому поширені в інтернеті таблиці вельми умовні – в тому числі і наші. Проте, вважається, що в середньому рівень алкоголю в організмі падає на 0,15 проміле щогодини. Однак, цей процес рідко буває настільки чітким і лінійним, адже на нього впливає тип вжитого напою – наприклад, наявність у ньому газів.

Зазначимо також, що чимало залежить від того, яким чином споживається алкогольний продукт. Так, краще випити свою порцію відразу, не розтягуючи на декілька підходів. А перед тим слід добре поїсти, аби алкоголь не всмоктувався миттєво через порожню систему травлення.

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Насамкінець додамо, що коли вже прийшлося вираховувати проміле у своїй крові та визначати можливість керування машиною, майте на увазі: боятися треба не поліцейського і не штрафу, а лиха, яке ви можете накоїти через алкоголь. Тому усі сумніви слід вирішувати на користь безпеки – тобто відмови від поїздки або її відкладення на певний час.

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