Алкотестер "заклинив": у Києві встановлено рекорд сп’яніння при ДТП

У Солом'янському районі Патрульна поліція Києва отримала повідомлення про автопригоду. Інспектори швидко прибули на місце, переконалися, що ніхто не постраждав та з'ясували деталі події.

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Попередньо, водій автомобіля Mercedes, під час руху заднім ходом, здійснив наїзд на припарковані автівки. Спілкуючись з керманичем, інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Dräger. Результат позитивний – вище діапазону вимірювання приладу.

Патрульні відсторонили порушника від кермування та склали на нього протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.