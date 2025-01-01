Алкотестер "заклинил": в Киеве установлен рекорд опьянения при ДТП

В Соломенском районе Патрульная полиция Киева получила сообщение об автопроисшествии. Инспекторы быстро прибыли на место, убедились, что никто не пострадал и выяснили детали происшествия.

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Предварительно, водитель автомобиля Mercedes, во время движения задним ходом, совершил наезд на припаркованные машины. Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр с помощью прибора Dräger. Результат положительный – выше диапазона измерения прибора.

Патрульные отстранили нарушителя от управления и составили на него протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.