Водитель 32-метровой фуры "надул" на алкотестере более 2,5 промилле

Просмотрев документы и пообщавшись с водителем, патрульные решили установить уровень алкогольного опьянения водителя, поскольку тот считал себя трезвым. О выводах проверки рассказала tribunabenemerita.es.

Результатом дыхательного теста было 1,24 мг/л в первом тесте и 1,19 мг/л во втором. Такой результат в семь раз превышает разрешенную для профессиональных водителей норму. Если перевести те данные в более понятные украинскому читателю цифры, то в переводе это означает 2,6 и 2,5 промилле соответственно.

Напомним, разрешенный уровень алкоголя в крови для профессиональных водителей в Испании составляет не более 0,15 мг/л.

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Конечно, дальше водитель не поехал, рейс прервали. Фуру со всеми требованиями к хранению груза в соответствующей температурной среде переместили на специальную площадку и подключили к энергоснабжению.

Автопоезда такой длины имеют допуск к эксплуатации по дорогам общего пользования только в трех европейских странах – Финляндии, Швеции и Испании. Сейчас в Германии и Дании начались испытания автомобильных комбинаций длиной почти 32 метра.

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Водителю не позавидуешь. Его поступок рассматривается не в административном порядке, а как преступление в уголовном.

Привлекать к ответственности водителя будут в соответствии с Уголовным кодексом по статье 379.2. Кроме штрафа (от 500 до 1000 евро), это может привести к 1 месяцу общественных работ, по крайней мере 3 месяцев заключения и 12 месяцев приостановления действия водительских прав.