Водій 32-метрової фури "надув" на алкотестері понад 2,5 проміле

Переглянувши документи та поспілкувавшись із водієм, патрульні вирішили встановити рівень алкогольного сп’яніння водія, оскільки той вважав себе тверезим. Про висновки перевірки розповіла tribunabenemerita.es.

Результатом дихального тесту було 1,24 мг/л у першому тесті та 1,19 мг/л у другому. Такий результат у сім разів перевищує дозволену для професійних водіїв норму. Якщо перевести ті дані у більш зрозумілі українському читачеві цифри, то у перекладі це означає 2,6 і 2,5 проміле відповідно.

Дозволений рівень алкоголю в крові для професійних водіїв в Іспанії становить не більше 0,15 мг/л.

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Звісно, далі водій не поїхав, рейс припинили. Фуру з усіма вимогами до зберігання вантажу у відповідному температурному середовищі перемістили на спеціальний майданчик й під'єднали до енергопостачання.

Автопоїзди такої довжини мають допуск до експлуатації дорогами загального користування лише в трьох європейських країнах – Фінляндії, Швеції та Іспанії. Зараз у Німеччині та Данії почалися випробування автомобільних комбінацій довжиною майже 32 метри.

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Водію не позаздриш. Його вчинок розглядається не в адміністративному порядку, а як злочин в кримінальному.

Притягувати до відповідальності водія будуть відповідно до Кримінального кодексу за статтею 379.2. Окрім штрафу (від 500 до 1000 євро), це може призвести до 1 місяця громадських робіт, принаймні 3 місяців ув’язнення та 12 місяців призупинення дії водійських прав.