Аlyona Аlyona зареєструвала автомобіль на Одещині

До сервісного центру МВС Одещини для перереєстрації авто звернулася Альона Савраненко, більш відома як Аlyona Аlyona – співачка, авторка пісень та учасниця пісенного конкурсу «Євробачення-2024».

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Виконавиця взяла талон на послугу у терміналі, що розташований у приміщенні установи, та оперативно отримала нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

«На своїх концертах я прагну віддати всю свою енергію, аби кожен отримав цілий спектр емоцій. Крутий концерт – це сукупність багатьох важливих факторів та процес підготовки. Так і у вас, робота організована чітко. Кожен працівник знає, що йому потрібно робити. А ще відчувається людяність та бажання допомогти», – ділиться своїми враженнями Альона Савраненко.

Нагадуємо, для перереєстрації транспортного засобу потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довіреність на уповноважену особу (за необхідності);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Послуги надаються за попереднім записом. Талони можна взяти через онлайн-функціонал Е-запис або в терміналі, що розміщений у приміщенні сервісного центру МВС.