Аlyona Аlyona зарегистрировала автомобиль в Одесской области

В сервисный центр МВД Одесской области для перерегистрации авто обратилась Алена Савраненко, более известная как Аlyona Аlyona – певица, автор песен и участница песенного конкурса "Евровидение-2024".

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Исполнительница взяла талон на услугу в терминале, что расположен в помещении учреждения, и оперативно получила новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

"На своих концертах я стремлюсь отдать всю свою энергию, чтобы каждый получил целый спектр эмоций. Крутой концерт – это совокупность многих важных факторов и процесс подготовки. Так и у вас, работа организована четко. Каждый работник знает, что ему нужно делать. А еще чувствуется человечность и желание помочь", – делится своими впечатлениями Алена Савраненко.

Напоминаем, для перерегистрации транспортного средства нужно обратиться в сервисный центр МВД с такими документами:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Услуги предоставляются по предварительной записи. Талоны можно взять через онлайн-функционал Е-запись или в терминале, который размещен в помещении сервисного центра МВД.