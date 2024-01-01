На Харькове зарегистрировали первый в Украине Lotus Emira

Эта регистрация стала маленьким челленджем для администраторов, ведь до этого в Украине не было зарегистрировано ни одного авто такой модели. Но сегодня транспортное средство было внесено в Единый государственный реестр и владелец получил свидетельство о регистрации транспортного средства.

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За новый Lotus Emira на официальном сайте производителя просят от $99 900. Это цена без учета стоимости доставки и легализации в Украине. В движение автомобиль может приводиться или рядной четверкой на 360 лошадиных сил, или классическим V6, который выдает 400 лошадиных сил. Прямым конкурентом Lotus Emira можно считать Porsche 718 Cayman.