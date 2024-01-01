На Харківщині зареєстрували перший в Україні Lotus Emira

Ця реєстрація стала маленьким челенджом для адміністраторів, адже до цього в Україні не було зареєстровано жодного авто такої моделі. Але сьогодні транспортний засіб було внесено до Єдиного державного реєстру і власник отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Читайте також: Lotus почав прийом замовлень на електричний кросовер вартістю від 95 990 євро

За новий Lotus Emira на офіційному сайті виробника просять від $99 900. Це ціна без врахування вартості доставки та легалізації в Україні. У рух автомобіль може приводитись або рядною четвіркою на 360 кінських сил, або класичним V6, який видає 400 кінських сил. Прямим конкурентом Lotus Emira можна вважати Porsche 718 Cayman.