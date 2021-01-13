Компанія Amazon планує до 2025 року придбати 2500 електровантажівок Lion 6 і Lion 8 у канадського виробника Lion Electric.

Amazon зарезервувала у Lion Electric 500 електровантажівок щорічно на період з 2021 по 2025 рік. Відповідну угоду компанії уклали ще у липні 2020 року, однак відомо про це стало лише зараз.

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Також контракт передбачає, що Lion зберігатиме вільні виробничі потужності для Amazon між 2026 і 2030 роками. Тобто йдеться про можливість продажів ще 2500 електровантажівок другій половині десятиліття. Окрім того, в рамках угоди Lion Electric забезпечить обслуговування електровантажівок Amazon.

Проте найважливіше те, що Amazon отримає можливість придбати акції Lion Electric й мати у майбутньому до 20 відсотків Lion Electric.

Lion Electric представив Lion 8 навесні 2018 року. Це вантажний автомобіль класу 8 США вагою понад 15 тонн. Lion 8 здатен проїхати на одному заряді до 400 км. Lion 6 є аналогом американського автомобіля класу 6 вагою понад 8,84 тонни. Про цей транспортний засіб ще відомо не багато.