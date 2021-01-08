Автомобіль Apple Car, який розробляється під кодовою назвою Project Titan, є однією з найбільших таємниць автомобільної галузі. Жодного витоку інформації, жодних подробиць про проект немає, але одну важливу деталь несподівано розкрив південнокорейський автовиробник.

Hyundai, фактично, підтвердила те, що раніше було чутками – електромобіль Apple випускатимуть на потужностях одного з існуючих автовиробників. І не обов’язково Hyundai.

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Те, що Apple звернеться до третьої сторони для створення автомобіля, навряд чи є таємницею або сюрпризом: Apple має технології, але у компанії немає власних виробничих потужностей для випуску автомобілів. Тепер же Hyundai підтверджує те, що в раніше було чутками.

“Ми розуміємо, що Apple веде переговори з різними світовими виробниками автомобілів, включаючи Hyundai Motor”, – йдеться в офіційній заяві автовиробника. “Оскільки дискусія на початковій стадії, нічого не вирішено”.

Ця заява, очевидно, викликала невдоволення з боку Apple, оскільки протягом 30 хвилин, після публікації, її було відредаговано, а ім'я Apple зникло з тексту. Натомість Hyundai говорить про “перемовини з партнерами про розробку автономних електромобілів”.

Відредаговане повідомлення виглядає так: “Ми отримували запити на потенційну співпрацю від різних компаній, щодо розробки автономних електромобілів. Рішень не було прийнято, оскільки обговорення перебувають на початковій стадії”.

Подібний витік, яких так старанно уникали в Apple, може спричинити невдоволення босів “яблучної компанії” і відмову від співпраці з Hyundai. За орієнтовним графіком, Apple Car повинен з’явитись у 2027 році, тож Apple поки не квапиться з пошуком партнера для виробництва.