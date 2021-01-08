Автомобиль Apple Car, разрабатываемый под кодовым названием Project Titan, является одной из величайших тайн автомобильной отрасли. Никакой утечки информации, никаких подробностей о проекте нет, но одну важную деталь неожиданно раскрыл южнокорейский автопроизводитель.

Hyundai, фактически, подтвердила то, что ранее было слухами – электромобиль Apple будут выпускать на мощностях одного из существующих автопроизводителей. И не обязательно.

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То, что Apple обратится к третьей стороне для создания автомобиля, вряд ли является тайной или сюрпризом: у Apple есть технологии, но у компании нет собственных производственных мощностей для выпуска автомобилей. Теперь же Hyundai подтверждает то, что в ранее было слухами.

“Мы понимаем, что Apple ведет переговоры с различными мировыми производителями автомобилей, включая Hyundai Motor”, – говорится в официальном заявлении автопроизводителя. “Поскольку дискуссия на начальной стадии, ничего не решено”.

Это заявление, очевидно, вызвало недовольство со стороны Apple, поскольку в течение 30 минут, после публикации оно было отредактировано, а имя Apple исчезло из текста. Зато Hyundai говорит о “переговорах с партнерами о разработке автономных электромобилей".

Отредактированное сообщение выглядит так: "Мы получали запросы на потенциальное сотрудничество от различных компаний, по разработке автономных электромобилей. Решений не было принято, поскольку обсуждения находятся на начальной стадии”.

Подобный утечка, которых так старательно избегали в Apple, может вызвать недовольство боссов “яблочной компании” и отказ от сотрудничества с Hyundai. По ориентировочному графику, Apple Car должен появиться в 2027 году, поэтому Apple пока не торопится с поиском партнера для производства.