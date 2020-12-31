Автомобили японской марки больше не будут продавать в РФ.

Японский бренд оставит в России лишь мотоциклы и силовую технику, а автомобили больше не будет продавать, начиная с 2022 года. Об этом сообщает Motor1.

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Российское подразделение Honda Motor прекратит поставлять местным дилерам новые автомобили в течение 2022 года, о чем говорится в официальном сообщении ООО “Хонда Мотор РУС”, которое оказалось в распоряжении редакции Motor1.

Выход с российского рынка компания объясняет пересмотренной стратегией развития автомобильного бизнеса – производитель реструктуризирует свои глобальные операции на фоне изменений в глобальной автоиндустрии. После 2022 года "Хонда Мотор РУС" будет выполнять лишь послепродажное обслуживание автомобилей, проданных ранее.

В последние годы российский модельный ряд Honda постоянно сокращался и сейчас в РФ продается лишь две модели марки – кроссоверы CR-V и Pilot. При этом, за 11 месяцев 2020 года Honda продала в стране лишь 1383 машины, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в ноябре продажи упали сразу на 50%.

Планы выхода Honda с российского рынка не имеют никакого отношения к Украине, которая, согласно со стратегией Хонда, является частью Европейского рынка. "В Украине Хонда чувствует себя очень уверенно. Об этом говорят открытие новых дилеров и выход новых моделей CRV и Хонда Джаз. У нас огромные планы по развитию на 2021 год и выводу на рынок новых моделей”, – пояснил бренд-менеджер Honda департамента маркетинга и продаж компании “Прайд Мотор” Андрей Дашко порталу First Gear.