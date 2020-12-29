Хотя в Украине пикапы почти не покупают, в большинстве стран мира такие автомобили – лидеры своих рынков.

По общему объему продаж, самым популярным автомобилем в мире является Toyota Corolla, которая была одной из самых продаваемых машин в мире с 1974 года. Дело в том в том, что конкуренты часто меняли названия, а “Королла” выпускалась под этим именем с самого начала и до сих пор. Кроме того, Corolla - один из немногих автомобилей, которые продается по всему миру - например, в 2019 году их было продано около 1,48 миллиона единиц.

ТОП-5 самых популярных автомобилей в мире (2019 г.):

Toyota Corolla – 1 483 120 ед.

Ford F-Series – 1070 406 ед.

Toyota RAV4 – 966 971

Honda CR-V – 824 897

Honda Civic – 817 902

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Если же смотреть на лидеров в отдельных странах, то ситация иная. Во многих странах мира на первом месте - пикапы.

Toyota HiLux – лидирует в 17 странах

Пикап Toyota HiLux был самой популярной моделью в 17 странах мира, больше чем любое другое транспортное средство, в том числе в Австралии, Таиланде, Южной Африке и на многих рынках Южной Америки. HiLux известен своей долговечностью и надежностью, что, несомненно, является основной причиной его неизменной популярности во всем мире.

Toyota Land Cruiser – 10 стран

Фаворитом в десяти странах стала другая Toyota, Land Cruiser, которая была самым популярным автомобилем во многих странах, особенно на Ближнем Востоке, включая Ливан, Катар, Кувейт, Бахрейн и здесь, в ОАЭ. Toyota продала более десяти миллионов Land Cruiser по всему миру.

Škoda Octavia – 7 стран

Автомобили Škoda особенно популярны в странах Центральной Европы, таких как Швейцария, Австрия, Хорватия и Чехия, где базируется производитель. Их самым распространенным автомобилем является Škoda Octavia, которому отдавали предпочтение в семи странах и за последние 25 лет или около того продали около пяти миллионов единиц.