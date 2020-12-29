Хоча в Україні пікапи майже не купують, в більшості країн світу такі авто – лідери своїх ринків.

За загальним обсягом продажів, найпопулярнішим автомобілем у світі є Toyota Corolla, яка була однією з найбільш продаваних машин у світі з 1974 року. Справа в тому, що конкуренти часто змінювали назви, а "Королла" випускалась під цим іменем з самого початку й досі. Окрім того, Corolla – одне з небагатьох авто, яке продається по всьому світу – наприклад, у 2019 році їх було продано близько 1,48 мільйона одиниць.

ТОП-5 найпопулярніших авто в світі (2019 р):

Toyota Corolla – 1 483 120 од.

Ford F-Series – 1070 406 од.

Toyota RAV4 – 966 971

Honda CR-V – 824 897

Honda Civic – 817 902

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Якщо ж дивитись на лідерів в окремих країнах, то тут ситація інша. В багатьох країнах світу на першому місці – пікапи.

Toyota HiLux – лідирує в 17 країнах

Пікап Toyota HiLux був найпопулярнішою моделлю в 17 країнах світу, більше, ніж будь-який інший транспортний засіб, в тому числі в Австралії, Таїланді, Південній Африці та на багатьох ринках Південної Америки. HiLux відомий своєю довговічністю та надійністю, що, безсумнівно, є основною причиною його незмінної популярності у всьому світі.

Toyota Land Cruiser – 10 країн

Фаворитом у десяти країнах стала інша Toyota, Land Cruiser, яка була найпопулярнішим автомобілем у багатьох країнах, особливо на Близькому Сході, включаючи Ліван, Катар, Кувейт, Бахрейн та тут, в ОАЕ. Toyota продала понад десять мільйонів Land Cruiser по всьому світу.

Škoda Octavia – 7 країн

Автомобілі Škoda особливо популярні в країнах Центральної Європи, таких як Швейцарія, Австрія, Хорватія та Чехія, де базується виробник. Їх найпоширенішим автомобілем є Škoda Octavia, якому надавали перевагу у семи країнах і за останні 25 років або близько того продали близько п’яти мільйонів одиниць.