Майже 30 тисяч авто з пробігом, придбаних в Україгні за листопад 2020 року, мали дизельні двигуни.

Це приблизно 27,4% від загальної кількості вживаних авто, що були куплені в України вживаними. Про це інформує "Авто.Ріа" відповідно до статистики ГСЦ МВС.

На перших місцях у рейтингу попиту на дизельні авто – звісно, європейські автомобілі – Volkswagen, Renault, Opel, Mercedes-Benz та Skoda.

Щодо конкретних моделей, то це найбільш популярні представники цих брендів. Цікаво, що переважають легкові авто, а комерційці "буси" ти "пиріжки" – в кінці першої десятки.

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Преміальні позашляховики також є в цьому рейтингу, вони в кінці другої десятки. Також в листопаді купили кілька рідкісних моделей з дизелем - Bentley Bentayga, Maserati Levante, Jaguar, Infiniti, Lexus та Porsche.